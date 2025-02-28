Герой из аэропорта получил медаль в Казахстане

Муса Абдраим, обезвредивший преступника и спасший заложницу в аэропорту Алматы, награжден медалью в Казахстане. Также мужчина стал послом мира Всемирного боксерского совета (WBC).

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Мусе Абдраиму вручили медаль "Ерлиги ушин" ("За мужество").

Награждение состоялось в акимате города Алматы, медаль и денежную награду герою Абдраиму вручил глава города Ерболат Досаев.

Инцидент в аэропорту, в результате которого Муса Абдраим стал героем, произошел накануне. Во время предполетного досмотра на внутренний рейс преступник взял заложницу - он схватил сотрудницу досмотра за волосы и угрожал ей ножом. Абдраим обезвредил нападавшего - он предложил себя в заложники вместо женщины, а затем воспользовался моментом и выбил нож из рук мужчины.

Геройский поступок Мусы Абдраима высоко оценили также во Всемирном боксерском совете (WBC). Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Абдраим официально получил звание посла мира WBC.