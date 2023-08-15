Абдоллахиян и Боррель обсудили восстановления ядерной сделки

Центральной темой переговоров глав МИД Ирана и евродипломатии стало воскрешение иранской ядерной сделки.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава евродипломатии Жозеп Боррель провели телефонные переговоры. Стороны обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
По словам Борреля, важно продолжить сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Я хотел бы подчеркнуть, что сделаю все возможное для продолжения переговоров и возвращению всех сторон к СВПД"
– Жозеп Боррель
В заключение он выразил уверенность в том, что ядерная сделка будет восстановлена.