Абдоллахиян и Боррель обсудили восстановления ядерной сделки

Опубликовано: 23:37, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральной темой переговоров глав МИД Ирана и евродипломатии стало воскрешение иранской ядерной сделки.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава евродипломатии Жозеп Боррель провели телефонные переговоры. Стороны обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По словам Борреля, важно продолжить сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Я хотел бы подчеркнуть, что сделаю все возможное для продолжения переговоров и возвращению всех сторон к СВПД"

– Жозеп Боррель

В заключение он выразил уверенность в том, что ядерная сделка будет восстановлена.