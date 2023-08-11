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В Иране назвали условие для восстановления СВПД

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
В МИД Ирана рассказали, что нужно для возобновления СВПД. Там отметили, что для этого остальным участникам соглашения необходимо вернуться к исполнению своих обязательств.

Глава МИД Ирана сообщил, что Исламская Республика будет готова возобновить Совместный всеобъемлющий план действий в случае выполнения другими участниками соглашения своих обязательств.

"Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

 

 

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