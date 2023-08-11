В Иране назвали условие для восстановления СВПД

Опубликовано: 4:30, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

В МИД Ирана рассказали, что нужно для возобновления СВПД. Там отметили, что для этого остальным участникам соглашения необходимо вернуться к исполнению своих обязательств.

Глава МИД Ирана сообщил, что Исламская Республика будет готова возобновить Совместный всеобъемлющий план действий в случае выполнения другими участниками соглашения своих обязательств.

"Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения"

– Хосейн Амир Абдоллахиян