Иран увеличит долю атомной энергетики

Иран к 2040 году намерен увеличить долю атомной энергетики страны до 15%. Ранее в Исламской Республике заявили о строительстве пяти атомных электростанций к 2041 году.
Долю атомной энергетики планирует увеличить Организация по иранской атомной энергии, сообщил пресс-секретарь комиссии по энергетике иранского парламента Мостафа Нахаи.
По его словам, Исламская Республика намерена увеличить к 2040 году долю атомной энергии до 15%.
Ранее руководитель организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами заявил, что к 2041 году в стране появятся пять атомных электростанций. Он заверил, что в Иране уже идет строительство АЭС, которые позволят республике распространять технологии и обновлять знания.