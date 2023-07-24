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Иран увеличит долю атомной энергетики

Иран увеличит долю атомной энергетики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран к 2040 году намерен увеличить долю атомной энергетики страны до 15%. Ранее в Исламской Республике заявили о строительстве пяти атомных электростанций к 2041 году.

Долю атомной энергетики планирует увеличить Организация по иранской атомной энергии, сообщил пресс-секретарь комиссии по энергетике иранского парламента Мостафа Нахаи.

По его словам, Исламская Республика намерена увеличить к 2040 году долю атомной энергии до 15%.

Ранее руководитель организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами заявил, что к 2041 году в стране появятся пять атомных электростанций. Он заверил, что в Иране уже идет строительство АЭС, которые позволят республике распространять технологии и обновлять знания.

Пять АЭС появятся в Иране к 2041 году

Пять АЭС появятся в Иране к 2041 году

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