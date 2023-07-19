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Пять АЭС появятся в Иране к 2041 году

Пять АЭС появятся в Иране к 2041 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
К 2041 году Иран обзаведется пятью атомными электростанциями. В стране уже началось строительство АЭС, они приведут ИРИ к распространению технологий и обновлению знаний.

Иран к 2041 году обзаведется пятью атомными электростанциями, которые будут вырабатывать 20 гигаватт энергии, заявил руководитель организации по иранской атомной энергии Мохаммад Эслами.

Он отметил, что в стране уже приступили к возведению АЭС. Для этого сначала были определены места для строительства, а после заключения договоров с компаниями начались работы.

По словам первого вице-премьера ИРИ Мохаммада Мохбера, благодаря новым станциям Иран сможет распространять технологии и обновит технические знания, которые позволят стране двигаться к самодостаточности.

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