Азербайджан и Иран договорились достроить грузовой терминал в Астаре к 2025 году

Опубликовано: 19:00, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шахин Мустафаев и Мехрдад Базарпаш провели встречу в иранской Астаре. Стороны достигли договоренности по вопросам реализации ряда проектов в сфере транспорта и энергетики.

Переговоры вице-премьера Азербайджана, сопредседателя Госкомиссии по сотрудничеству между АР и ИРИ Шахина Мустафаева и министра дорог Ирана, сопредседателя этой же госкомиссии Мехрдада Базарпаша прошли сегодня в Астаре. По их итогам было принято коммюнике.

Мустафаев и Базарпаш поговорили о транспортных вопросах в регионе и на международном уровне, обсудили развитие коммуникаций между странами, в том числе энергетические проекты.

Чиновники заявили о необходимости дальнейших шагов по развитию транзитного потенциала региона и более активной реализации проектов по развитию и диверсификации транспортных связей.

"В связи с этим они договорились об ускорении мер по реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана, подписанного 11 марта 2022 года"

– коммюнике

Кроме того, азербайджанский вице-премьер и иранский министр сообщили о том, что грузовой терминал в Астаре будет достроен до конца 2024 года. Сопредседатели госкомиссии также заявили о важности скорейшего завершения создания таможенной и пограничной инфраструктуры на автомосте через Астарачай.

Еще одной темой встречи стали проекты в сфере энергетических и водных ресурсов.

"В частности, была отмечена важность ускорения работ, связанных со скорейшим завершением проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин", "Гыз галасы" и "Ордубад-Маразад""

– коммюнике