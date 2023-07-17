Азербайджан и Иран договорились достроить грузовой терминал в Астаре к 2025 году

Переговоры вице-премьера Азербайджана, сопредседателя Госкомиссии по сотрудничеству между АР и ИРИ Шахина Мустафаева и министра дорог Ирана, сопредседателя этой же госкомиссии Мехрдада Базарпаша прошли сегодня в Астаре. По их итогам было принято коммюнике.
Мустафаев и Базарпаш поговорили о транспортных вопросах в регионе и на международном уровне, обсудили развитие коммуникаций между странами, в том числе энергетические проекты.
Чиновники заявили о необходимости дальнейших шагов по развитию транзитного потенциала региона и более активной реализации проектов по развитию и диверсификации транспортных связей.
"В связи с этим они договорились об ускорении мер по реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана, подписанного 11 марта 2022 года"
– коммюнике
Кроме того, азербайджанский вице-премьер и иранский министр сообщили о том, что грузовой терминал в Астаре будет достроен до конца 2024 года. Сопредседатели госкомиссии также заявили о важности скорейшего завершения создания таможенной и пограничной инфраструктуры на автомосте через Астарачай.
Еще одной темой встречи стали проекты в сфере энергетических и водных ресурсов.
"В частности, была отмечена важность ускорения работ, связанных со скорейшим завершением проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин", "Гыз галасы" и "Ордубад-Маразад""
– коммюнике