Жозеп Боррель заявил об отдалении Грузии от ЕС

Жозеп Боррель считает, что процесс интеграции Грузии в Европейский союз поставлен на паузу. В ЕС будут также пристально следить за ходом предстоящих в стране выборов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что принимаемые в Грузии законы отдаляют ее от ЕС. Об этом Боррель сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"В декабре прошлого года, когда Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Европейский союз, мы надеялись, что это станет сильным стимулом для правительства провести значительные реформы в направлении открытия переговоров с ЕС. Вместо этого в последние месяцы правящие органы предложили законы, которые отдалили страну от этой цели"

– Жозеп Боррель

Представитель ЕС отметил, что процесс интеграции Грузии в Европейский союз на данный момент прерван. В частности, были ограничены политические контакты, финансовая поддержка страны в размере 30 млн евро приостановлена.

Боррель также отметил важность предстоящих парламентских выборов в стране. По его словам, они станут испытанием для демократии в Грузии. Он также подчеркнул, что властям Грузии необходимо соответствовать ценностям и нормам ЕС для возобновления разговора об интеграции страны в Европейский союз.