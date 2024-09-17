Вестник Кавказа

Жозеп Боррель заявил об отдалении Грузии от ЕС

Жозеп Боррель заявил об отдалении Грузии от ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жозеп Боррель считает, что процесс интеграции Грузии в Европейский союз поставлен на паузу. В ЕС будут также пристально следить за ходом предстоящих в стране выборов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что принимаемые в Грузии законы отдаляют ее от ЕС. Об этом Боррель сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. 

 

"В декабре прошлого года, когда Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Европейский союз, мы надеялись, что это станет сильным стимулом для правительства провести значительные реформы в направлении открытия переговоров с ЕС. Вместо этого в последние месяцы правящие органы предложили законы, которые отдалили страну от этой цели" 

– Жозеп Боррель 

Представитель ЕС отметил, что процесс интеграции Грузии в Европейский союз на данный момент прерван. В частности, были ограничены политические контакты, финансовая поддержка страны в размере 30 млн евро приостановлена.   

Боррель также отметил важность предстоящих парламентских выборов в стране. По его словам, они станут испытанием для демократии в Грузии. Он также подчеркнул, что властям Грузии необходимо соответствовать ценностям и нормам ЕС для возобновления разговора об интеграции страны в Европейский союз.

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