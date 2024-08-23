Вестник Кавказа

Ситуация в Грузии беспокоит ЕС - Боррель

Ситуация в Грузии беспокоит ЕС - Боррель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Евросоюзе обеспокоены событиями в Грузии. Страна отдаляется от ЕС, заявил Боррель после неформального саммита в Брюсселе.

Политическая ситуация в Грузии стала одной из тем на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, рассказал на итоговой пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы также коротко обсудили ситуацию в Грузии. Мы чрезвычайно и все больше и больше обеспокоены траекторией в этой стране, которая отдаляется от Евросоюза"

– Боррель

Напомним, принятие закона об иноагентах в Грузии было негативно принято Западом. В США и Европе считают, что это идет в разрез с устремлением Грузии в ЕС, которая менее года назад получила статус кандидата в Европейский союз.

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