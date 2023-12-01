330 млн тенге хотели потратить в Казахстане на ремонт несуществующей дороги

Автодорогу, которой не существует, планировали отремонтировать под Карагандой. Объем «работ» оценили в 330 млн тенге, был объявлен конкурс. В «ремонт» вмешалась прокуратура.

В Карагандинской области на ремонт дороги «Акжарык-Аппаз» объявили конкурс на общую сумму свыше 328 млн тенге. Так как такой дороги не существует, конкурс был отменен по протесту прокуратуры Актогайского района.

Данной автодороги не числится на балансе ни местных, ни областных властей, дорога не существует.

В прокуратуре района считают, что под видом ремонта планировалось строительство дороги.

«Строительство объектов и их комплексов осуществляются по проектной (проектно-сметной) документации. В нарушение указанной нормы, отдел экономики пытался провести строительство новой автомобильной дороги без ПСД»

– прокуратура

Нарушение выявили и в формате самого конкурса - вместо конкурса с использованием рейтингово-балльной системы был объявлен открытый конкурс на строительно-монтажные работы.

Прокуратурой Актогайского района конкурс на ремонт несуществующей автомобильной дороги отменили.