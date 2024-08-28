Террористов с гранатами задержали в Казахстане

Антитеррористические мероприятия прошли некоторое время назад в Казахстане. По их итогам были задержаны приверженцы деструктивного течения.

Возможные террористы задержаны в нескольких регионах Казахстана. Подробности операции и фото распространил Комитет нацбезопасности страны.

В сообщении говорится, что мероприятия по задержанию проводились в августе. В результате работы силовиков в Алматы, областях Карагандинской, Туркестанской и Улытау были схвачены в общей сложности шесть человек.

Большинство из них граждане Казахстана, у одного – гражданство другой страны, какой именно, не уточняется. Двое задержанных – рецидивисты, у них есть судимости за кражу и грабеж.

Все задержанные, указали в комитете, относятся к течению, пропагандирующему деструктивную идеологию.

"Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей"

– КНБ

В ходе обысков были найдены и изъяты вещдоки, в том числе три боевые гранаты.

Идет досудебное расследование по ст. 256 Уголовного кодекса РК.