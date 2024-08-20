Вербовщик террористов арестован в Адыгее

В столице Адыгеи Майкопе суд избрал меру пресечения для жителя города, который был задержан ранее: мужчину подозревают в том, что он принимал участие в работе террористической группировки.

В Майкопе под арест отправился горожанин, который, предположительно, был задействован в деятельности террористической организации, рассказали в адыгейской объединенной пресс-службе судов.

Следствие установило, что арестованный занимался вербовкой майкопчан в ряды запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

"Обвиняемый при этом также принес присягу лидеру запрещенной организации"

– пресс-служба

Мужчина – фигурант уголовного дела по статье 205 Уголовного кодекса. Суд решил избрать ему меру пресечения в форме ареста. Подозреваемый арестован на два месяца. Этот срок заканчивается 29 октября, но может быть продлен по решению суда.

Напомним, вербовщик был схвачен 31 августа. В ФСБ заявили, что он уговаривал знакомых совершать нападения на полицейских и отправляться в лагеря террористов в Центральную Азию.

Ранее, в конце августа, в Ингушетии были задержаны трое местных жителей, которые, как установило следствие, собирались совершить несколько терактов в Сунже и вели подготовку к ним. В числе прочего они намеревались устроить взрыв в церкви.