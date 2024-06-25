Замдиректора и главбух Балхашской ТЭЦ разворовывали деньги для ее ремонта

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провело расследование по поводу хищений средств на Балхашской теплоэлектроцентрали в Карагандинской области, и установило виновных в кражах средств на ее ремонт и содержание.

Заместитель директора и главный бухгалтер Балхашской теплоэнергоцентрали (ТЭЦ), одной из старейших действующих электростанций Центрального Казахстана, производящей электроэнергию для Балхашского горно-металлургического комбината и города, нашли себе "кормушку" в виде бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания ТЭЦ и сетей теплоснабжения, и с июня 2020 по январь 2023 года похитили свыше $1,4 млн, сообщили в АФМ.

Схема хищений была стандартной: деньги они перечисляли на счета лжепредприятий, а потом обналичивали их, якобы совершая сделки с недвижимым имуществом, передает Sputnik Казахстан.

"В рамках досудебного расследования возмещено почти 144 млн тенге. Виновные лица приговорены судом 5,5 годам и 5 годам лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил"

- АФМ Казахстана

Крали с размахом - общая сумма похищенных денег превысила 708 млн тенге ($1,4 млн), судебным решением у подельников в доход государства конфискована 3-комнатная квартира и автомобиль Lexus.