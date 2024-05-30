Чиновники нефтегазовых компаний Казахстана крадут бюджетные деньги

Казахстанские правоохранители возбудили пять уголовных дел по фактам присвоения или растраты вверенного имущества в нефтегазовых компаниях страны – чиновники растратили более 1 миллиарда тенге бюджетных средств.

Казахстанские правоохранители проверяют пять компаний нефтегазовой сферы в Мангистауской области, где выявлены хищения на 1 млрд тенге ($2,1 млн), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл транспорт корпорейшн" (дочернее предприятие АО "Казмунайгаз") приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге ($3,2 млн). При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге ($857 тыс). Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге ($235 тыс) за услуги не функционирующей спецтехники"

- прокуратура Мангистауской области

Откровенно воруют деньги и в других компаниях – так, в West Oil Software (подрядчик "Ойл транспорт корпорейшн") более 400 млн тенге ($857 тыс) выплатили в качестве зарплаты "мертвым душам", никогда не работавшим в ней. Примечательно, что, в числе таковых оказались близкие родственники руководства компании, передает ТАСС.

Сейчас следователи прокуратуры работают сразу по пяти уголовным делам, возбужденным по статье о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в крупном размере – уже задержаны четверо руководящих чиновников нефтегазовых структур.