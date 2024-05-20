Казахстанские правоохранители задерживают ОПГ "черных" старателей

В Казахстане продолжают орудовать команды "черных" старателей, занимающиеся незаконной добычей золота – в апреле казахстанские полицейские задержали три таких бригады, в цехах которых изъяли 8 тонн золотосодержащего концентрата.

В МВД Казахстана не прекращается работа по пресечению деятельности "черных" старателей, занимающихся незаконной добычей драгоценного металла и оборотом золотосодержащего материала на рудниках Акмолинской области.

Только в нынешнем 2024 году полицейскими были задержаны и привлечены к ответственности более 400 нелегальных золотодобытчиков, на часть из них были заведены уголовные дела, сообщает Polisia.kz.

"В апреле УБОП при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более 8 т золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров в шахте обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 человек. Расследование продолжается"

- представитель УБОП МВД Казахстана Куандык Алпыс

В январе нынешнего года правоохранителями в Акмолинской области была задержана организованная преступная группа (ОПГ), которая перерабатывала золотую руду в нелегальном цехе – сотрудники УБОП нашли в нем 26 мешков золотосодержащего материала общим весом более 600 кг.

Буквально на днях, 26 мая, в населенных пунктах Аксу и Бестобе полицейские нашли еще три подпольных цеха по переработке золотоносной руды – "улов" правоохранителей составил около 300 мешков золотого песка, за решеткой оказались организаторы и работники ОПГ.