Золото бьет рекорды

Цена на золото выросла на 1,5%, обновив рекорд на уровне $2 454 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда стоимость достигла $2 448.

Стоимость золота выросла на 1,5% - до $2 454 за тройскую унцию, был побит исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:02 мск стоимость июньского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $35,2 – на 1,46%, до $2 452 за тройскую унцию.

Цена июльского фьючерса на серебро увеличилась на 3,5% - до $32,3 за унцию.

Ранее стоимость золота достигла $2 454, что стало рекордов. Данная цена обновила предыдущий максимум, который был установлен в апреле - $2 448.