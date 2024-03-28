Цена на золото поставила исторический рекорд

Золото обновляло исторический ценовой максимум в ходе торгов на бирже Comex. Стоимость драгоценного металла превышала отметку в $2 400 за тройскую унцию.

Золото, драгоценный металл, который всегда привлекал внимание инвесторов, недавно достигло исторического максимума по цене.

Так, в ходе торгов на бирже Comex золото превышало отметку в $2 400 за тройскую унцию.

«Цена на драгметалл составляла $2 402,4 за тройскую унцию (+1,75%). По состоянию на 06:22 мск стоимость золота ускорила рост до $2 405,6 за унцию (+1,88%)»

– данные торговой площадки

Почему цена золота достигла пика

Одной из основных причин, объясняющих рост цены на золото, является нестабильная ситуация в мировой экономике. Инвесторы часто рассматривают золото как безопасное убежище для своих средств в периоды неопределенности и кризисов. Учитывая текущие глобальные вызовы, такие как пандемия COVID-19, геополитические конфликты и экономические неопределенности, спрос на золото значительно увеличился, что привело к росту его цены.

Влияние на мировую экономику

Достижение золотом исторического максимума имеет широкие последствия для мировой экономики.

Во-первых, это может повлиять на курсы валют различных стран, так как цена золота обычно имеет обратную корреляцию с ценами на валюты.

Во-вторых, это может повлиять на инвестиционные стратегии компаний и частных лиц, которые рассматривают золото как инвестицию. Учитывая неопределенность в мировой экономике, многие инвесторы могут предпочесть вложить средства в драгоценные металлы, включая золото.

Сложно предсказать, как будет развиваться ситуация с ценой золота в будущем. Однако многие аналитики считают, что спрос на золото останется высоким в ближайшем будущем, учитывая нестабильность на рынках и потенциальные риски.