В казахстанской Сарани заработал первый в стране шинный завод

В Казахстане сегодня заработал первый в стране шинный завод – он начал серийное производство летних шин для легковых авто в городе Сарани в Карагандинской области страны и будет производить до 3,5 миллионов покрышек в год.

Сегодня в городе Сарань в Карагандинской области Казахстана заработал на полную мощность первый в стране завод по производству автомобильных покрышек KamaTyresKZ, сообщило торгпредство России в Казахстане.

"В июне 2024 года были произведены первые партии продукции и уже в середине июля состоялись отгрузки шин под брендом Attar в дилерские центры в Казахстане, а также в шинные центры в РФ"

- торгпредство России

KamaTyres - совместное предприятие российского ПАО "Татнефть" и казахстанской компании Allur, ожидается, что ежегодно казахстанское предприятие будет выпускать около 3 млн современных качественных шин для легковушек и до 500 тыс шин для грузовых машин и автомобильных прицепов, передает Sputnik Казахстан.