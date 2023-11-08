Пашинян передал Лукашенко отказ от саммита ОДКБ в Минске

Никол Пашинян отказался от участия во встрече лидеров стран ОДКБ в Минске. Пашинян надеется, что партнеры поймут решение Еревана. Он уведомил Александра Лукашенко о своем отсутствии на саммите.

Пресс-служба армянского правительства сообщила о телефонном разговоре премьера Армении Никола Пашиняна и белорусского президента Александра Лукашенко.

В ходе беседы Пашинян уведомил главу РБ о том, что не приедет в Минск 23 ноября для участия в переговорах лидеров стран-членов Организации договора о коллективной безопасности.

При этом, передали в армянском кабмине, Пашинян выразил надежду, что партнеры поймут данное решение.

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Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров отказ Никола Пашиняна от присутствия на саммите ОДКБ в Минске ставит точку в неформальной декларации о намерениях властей Армении сократить до минимума контакты с постсоветским пространством и заменить их контактами с Евросоюзом и США.

"Мы уже видели этой осенью череду отказов руководства Армения от участия в заседаниях СНГ: Арарат Мирзоян не приехал на саммит глав МИД Содружества, Армен Григорян – на саммит секретарей Советов Безопасности стран-членов СНГ, а Никол Пашинян – на саммит глав государств СНГ. Отказ от участия во встрече глав государств ОДКБ доказывает, что предыдущие "прогулы" не были каким-то неупорядоченным прощупыванием нового внешнеполитического курса Армении, - теперь мы можем утверждать, что это стабильная тенденция: никаких поездок Пашиняна и его правой (Мирзоян) и левой (Григорян) рук на мероприятия в странах постсоветского пространства. Ереван подчеркивает, что контакты на этом направлении ему более не интересны", - сказал он.

"Сохраняются только контакты в форматах, где участвуют государства за пределами СНГ. К примеру, в последний раз главы МИД России и Армении виделись не так давно – 23 октября в Тегеране, где прошло заседание площадки "3+3". Открытие турецкой границы и продолжение партнерских отношений с Ираном входят в приоритет режима Никола Пашиняна, а потому Арарат Мирзоян посетил этот саммит, тем более что прошел он не на постсоветском пространстве, а в ИРИ. Вся остальная дипломатическая активность Еревана направлена сейчас на Запад – тут и Армяно-британский диалог, и Парижский форум мира, и форум "Стратегическое будущее Армении: Армения-Европа" в Брюсселе. Власти Армении и еврочиновники по обоюдному согласию все сильнее связывают республику с ЕС и отдельными европейскими государствами. Отказ от саммита ОДКБ в Минске тут выглядит как констатация факта: для Пашиняна и его команды сейчас существуют только визиты в Европу и США", - продолжил Андрей Петров.

"Иными словами, никакой "сверки часов" с президентами других стран ОДКБ у Никола Пашиняна сейчас быть не может – его политическое время сейчас двигается в совсем другом направлении, он просто перестал это скрывать. Раньше у Пашиняна была причина сдерживать свои личные политические пристрастия – необходимость затягивать агонию сепаратистского проекта в Карабахе – теперь, после восстановления конституционного строя Азербайджана на всей площади Карабахского экономического района такой причины нет, и армянский премьер, не потерявший власть из-за кончины "миацума", может позволить себе делать все, что ему давно хотелось. Нет смысла обращать внимание армянских властей, что Запад точно так же не стал воевать с Азербайджаном, как и Россия – им все равно. При прочих равных они хотят интегрироваться в ЕС и НАТО, а не в евразийские структуры. Да, в том нет ни малейшей логики, учитывая неразрывность российско-армянских связей, но точно так же не было логики и в действиях Саакашвили почти 20 лет назад, однако это не помешало ему вывести Грузию из СНГ и под эгиду НАТО", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".