Временный поверенный в делах Армении вызван в МИД Беларуси

МИД Беларуси вызвал в среду временного поверенного в делах Армении. Данную информацию подтвердили в самом министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве поведали, что в деталях рассказали армянскому дипломату об акте вандализма, который произошел сегодня возле посольства страны в Ереване.
Кроме того, там посетовали на то, что сотрудники правоохранительных органов приняли недостаточно мер, чтобы предотвратить инцидент. В министерстве выразили надежду на то, что личности нападавших удастся установить.
"Армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это установлено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято"
– белорусский МИД
Что произошло?
В среду группа оппозиционеров забросала здание белорусского посольства в Ереване яйцами, помидорами и картошкой. Таким образом они выразили свой протест против президента РБ, сделавшего на днях резкое высказывание в адрес республики Южного Кавказа.