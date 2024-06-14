Вестник Кавказа

Временный поверенный в делах Армении вызван в МИД Беларуси

Флаг Беларуси
© Фото: сайт МИД Беларуси
Белорусский МИД возмущен инцидентом, произошедшим сегодня у посольства республики в Армении. В министерстве рассчитывают, что правоохранители смогут установить личности нападавших.

МИД Беларуси вызвал в среду временного поверенного в делах Армении. Данную информацию подтвердили в самом министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве поведали, что в деталях рассказали армянскому дипломату об акте вандализма, который произошел сегодня возле посольства страны в Ереване.

Кроме того, там посетовали на то, что сотрудники правоохранительных органов приняли недостаточно мер, чтобы предотвратить инцидент. В министерстве выразили надежду на то, что личности нападавших удастся установить.

"Армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это установлено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято"

– белорусский МИД

Что произошло?

В среду группа оппозиционеров забросала здание белорусского посольства в Ереване яйцами, помидорами и картошкой. Таким образом они выразили свой протест против президента РБ, сделавшего на днях резкое высказывание в адрес республики Южного Кавказа.

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