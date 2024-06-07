Вестник Кавказа

Власти Армении запретили себе посещать Беларусь

Александр Лукашенко
© Фото: Сайт президента России
Громкие слова лидера Армении Никола Пашиняна переросли в официальный запрет на поездки армянских чиновников в Беларусь. Ранее премьер нелестно высказался об Александре Лукашенко.

Руководитель аппарата правительства Армении Араик Арутюнян издал официальное распоряжение, согласно которому все должностные лица республики должны исключить поездки в Беларусь. Документ был опубликован на фоне негативных высказываний главы кабмина Никола Пашиняна о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

"Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко"

 – Пашинян

Поводом для высказывания стали слова поддержки лидера Беларуси в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. После слов Пашиняна 13 июня посол республики Размик Хумарян был вызван в Ереван для консультаций.

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