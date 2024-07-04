В Москве не смогли объяснить действия Еревана против Минска

Замглавы российской дипломатии Михаил Галузин прокомментировал текущий период осложнений в отношениях между Арменией и Беларусью.
Он отметил, что Москва заинтересована в урегулировании всех вопросов, которые назрели у обеих сторон. При этом дипломат указал на то, что России сложно объяснить действия Еревана в отношении Минска.
Галузин напомнил, что белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял о заинтересованности его страны в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Замглавы МИД подчеркнул, что Минск действовал с целью примирить обе стороны даже в самые непростые времена.
Замминистра заявил, что Минск и Ереван – союзники, с которыми Москва развивает многоплановое сотрудничество. Он добавил, что страны являются членами СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.
Дипломат выразил надежду, что все разногласия между Арменией и Беларусью никак не повлияют на продвижение взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.
"Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван"
- Михаил Галузин