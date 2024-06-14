Вестник Кавказа

Глава МИД Армении провел встречу с Тихановской

Глава МИД Армении провел встречу с Тихановской
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Армении Мирзоян встретился с Тихановской в Вильнюсе. Стороны обсудили взаимодействие белорусских оппозиционеров с правительством, парламентом и гражданским обществом Армении.

Глава армянского внешнеполитического ведомства провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси.

Стало известно, что Арарат Мирзоян и Светлана Тихановская провели переговоры в Литве. Стороны обсудили взаимодействие с правительством, парламентом и гражданским обществом Армении.

Отметим, что в настоящее время отношения между властями Армении и Беларуси переживают не лучшие времена: глава армянского правительства отказался посещать Беларусь до тех пор, пока главой республики является ныне действующий президент.

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