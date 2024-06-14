Глава МИД Армении провел встречу с Тихановской

Глава МИД Армении Мирзоян встретился с Тихановской в Вильнюсе. Стороны обсудили взаимодействие белорусских оппозиционеров с правительством, парламентом и гражданским обществом Армении.
Глава армянского внешнеполитического ведомства провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси.
Стало известно, что Арарат Мирзоян и Светлана Тихановская провели переговоры в Литве. Стороны обсудили взаимодействие с правительством, парламентом и гражданским обществом Армении.
Отметим, что в настоящее время отношения между властями Армении и Беларуси переживают не лучшие времена: глава армянского правительства отказался посещать Беларусь до тех пор, пока главой республики является ныне действующий президент.