МИД Армении выразил протест Белоруссии

Армянский МИД передал ноту протеста белорусской стороне. В ведомстве не оценили вчерашние слова пресс-секретаря МИД РБ.

МИД Армении возмущен заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии, которое он сделал 13 июня. В ведомстве подчеркнули, что выражают в связи с этим протест белорусской стороне.

"В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Белоруссии, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Армении, белорусской стороне была направлена нота протеста"

– пресс-секретарь министерства

Ани Бадалян также намекнула, что это у самой Белоруссии нет руководителей, думающих о будущем своей страны.

"Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь"

– представитель МИД

Накануне руководство Армении отозвало своего посла в Минске для консультаций, после чего зеркальный ответ последовал от властей Белоруссии.