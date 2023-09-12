Китай и Казахстан запустили безвиз

Казахстан и Китай открыли взаимный безвизовый режим. Теперь граждане двух стран могут взаимно посещать эти республики, не оформляя при этом въездной визы.

Начиная с 20 ноября между Китаем и КНР начал действовать безвизовый режим. Ранее сторонами было подписано соответствующее межправительственное соглашение.

«Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований было заключено в городе Сиане 17 мая 2023 года. Вступило в силу 10 ноября 2023 года»

– МИД Казахстана.

Начиная с сегодняшнего дня, жители двух стран могут взаимно находиться в принимающем государстве тридцать дней. Для нахождения на более длительный срок уже потребуется виза.