Лавров и Нуртлеу встретились в Нижнем Новгороде

Глава МИД РФ проводит двусторонние встречи "на полях" СМИД БРИКС. Одним из собеседников Сергея Лаврова стал его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу.

Переговоры глава МИД России и Казахстана состоялись в Нижнем Новгороде. Сообщение о встрече распространило российское внешнеполитическое ведомство.

В нем говорится, что Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу пообщались "на полях" Совещания глава МИД государств, относящихся к БРИКС.

В МИД РФ охарактеризовали состоявшуюся встречу как "краткую".

В ходе беседы дипломаты поговорили о дальнейшем развитии двустороннего стратегического партнерства и союзничества. Министры также поднимали важные темы, связанные с вопросами региональной и международной безопасности.

Кроме того, Лавров и Нуртлеу сверили график российско-казахстанских мероприятий, которые должны будут состояться на высшем и высоком уровнях.

"Беседа министров прошла в традиционно присущей российско-казахстанскому диалогу дружественной атмосфере"

– МИД России