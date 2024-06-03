Лавров и Нуртлеу встретились в Нижнем Новгороде

Переговоры глава МИД России и Казахстана состоялись в Нижнем Новгороде. Сообщение о встрече распространило российское внешнеполитическое ведомство.
В нем говорится, что Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу пообщались "на полях" Совещания глава МИД государств, относящихся к БРИКС.
В МИД РФ охарактеризовали состоявшуюся встречу как "краткую".
В ходе беседы дипломаты поговорили о дальнейшем развитии двустороннего стратегического партнерства и союзничества. Министры также поднимали важные темы, связанные с вопросами региональной и международной безопасности.
Кроме того, Лавров и Нуртлеу сверили график российско-казахстанских мероприятий, которые должны будут состояться на высшем и высоком уровнях.
"Беседа министров прошла в традиционно присущей российско-казахстанскому диалогу дружественной атмосфере"
– МИД России