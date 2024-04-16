Вестник Кавказа

Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане через неделю

Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане через неделю
Следующие заседание СМИД стран-членов ШОС пройдет в столице Казахстана в следующий вторник. Предыдущая встреча в таком формате прошла осенью 2023 года.

На следующей неделе в Астане пройдет встреча глав МИД стран-членов ШОС. Об этом рассказал 13 мая официальный представитель МИД Казахстана.

Айбек Смадияров уточнил, что переговоры министров запланированы на вторник.

"21 мая 2024 года под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание совета министров иностранных дел государств- членов ШОС"

– представитель министерства

Напомним, предыдущее заседание СМИД ШОС прошло осенью прошлого года.

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