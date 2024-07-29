Астану и Токио свяжут прямые авираейсы

Вице-министр иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров и посол Японии в стране Джуно Ямада обсудили сотрудничество между странами, в том числе и открытие прямого авиасообщения между двумя странами к 2026 году, сообщили в МИД Республики Казахстан.
"Астана и Токио наладили активный политический диалог, достигли высокого уровня экономического взаимодействия и продолжают укреплять культурно-гуманитарные связи. За 18 лет японские компании инвестировали в экономику Казахстана свыше $7,8 млрд, и мы видим большой потенциал в расширения сотрудничества в ключевых отраслях экономики"
- Алибек Куантыров
Также стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Астаны и Токио в транспорте и логистике, горной металлургии, возобновляемой энергетике, переработке отходов, а также в цифровизации и инфраструктуре, передает Sputnik Казахстан.
Посол Японии в беседе заявил, что ожидаемое в 2026 году открытие прямого авиасообщения между странами не только укрепит двусторонние связи, но и значительно расширит возможности для бизнеса и туризма.