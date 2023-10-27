Грузинские власти согласились на требование ЕС

Власти Грузии согласны на сотрудничество с представителями оппозиции страны. Работа с оппозицией – одно из требований к стране для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Правительство Грузии согласно на улучшение отношений с оппозицией республики. О том, что власти поддерживают сотрудничество, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что власти готовы пойти на сделку даже с теми, кто устраивает акции протеста.

Сотрудничество с политическими оппозиционными группами – одном из требований Евросоюза для того, чтобы государство смогло получить звание кандидата на вступление в объединение.

"Мы верны своему слову, безусловно, мы готовы сотрудничать, идти на компромисс, в том числе с этой деструктивной оппозицией, которая занята саботажем, но это должно быть двухсторонним процессом. Предпринятые с нашей стороны в одностороннем порядке шаги, к сожалению, не приносят результата"

- Ираклий Гарибашвили