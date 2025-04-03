Вестник Кавказа

Паспорта нового образца начнут выдавать в Грузии с лета

Паспорта нового образца начнут выдавать в Грузии с лета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Документы, удостоверяющие личность, модернизировали в Грузии. Более защищенные паспорта начнут выдавать с лета этого года.

В Грузии с июня этого года начнут выдавать паспорта и удостоверения личности нового типа. Новые документы будут обладать большей степенью защиты. 

Изменится не только дизайн, но и технологическая составляющая. Так, в удостоверениях личности будет присутствовать QR-код, который позволит в упрощенном режиме проверять госорганам все необходимые данные. 

В паспорте гражданина страны указывается только имя, фамилия, пол, дата и место рождения. Другие данные будут отсутствовать. 

Сообщается, что минюстиции страны уже одобрило технологическую "начинку" документов – микросхемы, защитные знаки и особый вид бумаги. 

Паспорт нового типа можно будет получить в любом учреждении Агентства гражданского обслуживания или Доме юстиции.

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