Паспорта нового образца начнут выдавать в Грузии с лета

Документы, удостоверяющие личность, модернизировали в Грузии. Более защищенные паспорта начнут выдавать с лета этого года.

В Грузии с июня этого года начнут выдавать паспорта и удостоверения личности нового типа. Новые документы будут обладать большей степенью защиты.

Изменится не только дизайн, но и технологическая составляющая. Так, в удостоверениях личности будет присутствовать QR-код, который позволит в упрощенном режиме проверять госорганам все необходимые данные.

В паспорте гражданина страны указывается только имя, фамилия, пол, дата и место рождения. Другие данные будут отсутствовать.

Сообщается, что минюстиции страны уже одобрило технологическую "начинку" документов – микросхемы, защитные знаки и особый вид бумаги.

Паспорт нового типа можно будет получить в любом учреждении Агентства гражданского обслуживания или Доме юстиции.