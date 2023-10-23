Блинкен назвал переговоры в Турции продуктивными

Блинкен и Фидан 2,5 часа беседовали о ситуации в Газе. По мнению представителя Вашингтона, переговоры были продуктивными.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Анкаре провел сегодня встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Диалог дипломатов сначала проходил в формате тет-а-тет, после чего Блинкен и Фидан провели встречу с участием делегаций.

"У нас состоялись длительные и продуктивные переговоры. Мы обсудили кризис в Газе и то, что можно сделать для предотвращения эскалации конфликта. Вы видите, как помощь поступает в Газу. Мы обсудили, что можно сделать для достижения прочного мира на Ближнем Востоке"

– Блинкен

Длительность переговоров составила 2,5 часа. По словам представителя Госдепа, Вашингтон прикладывает усилия для обеспечения "гуманитарного прекращения огня в Газе, поскольку число жертв среди женщин и детей растет".

Госсекретарь США прибыл в турецкую столицу минувшей ночью, его встреча прошла не по протоколу, никто из высокопоставленных чиновников Турции не присутствовал в аэропорту.