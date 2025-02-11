"Интервидение" может пройти в Москве 20-21 сентября - Швыдкой

Конкурс "Интервидение" в Москве может состояться 20-21 сентября. Участие примут около 25 стран. В мае Россия назовет своего представителя на конкурсе, поделился Швыдкой.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о предстоящем музыкальном конкурсе "Интервидение".

"Конкурс "Интервидение" действительно будет проходить на "Live Арене". Это будет происходить, я так полагаю, в последней декаде сентября. Я думаю, что это будет 20-21 сентября"

– Михаил Швыдкой

"Live Арена" находится в Одинцовском районе Московской области, современная концертная площадка может вмещать до 11 тыс человек.

"Сегодня более 25 стран высказали желание участвовать. <…> больше 25 стран-участниц – это почти невозможно для реализации, с моей точки зрения. Это предельные цифры, на которых бы я остановился"

– Михаил Швыдкой

Он добавил, что российский участник музыкального конкурса будет назван после Дня Победы, передает РИА Новости.