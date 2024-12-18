Вестник Кавказа

Посол Ирана вызван в МИД Ливана

Посол Ирана вызван в МИД Ливана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ливана недовольны последним высказыванием иранского посла. В связи с этим его вызвали в министерство.

МИД Ливана вызвал посла Ирана после публикаций, которые он сделал в социальных сетях. Об этом пишут израильские СМИ.

Согласно информации, в ливанском внешнеполитическом ведомстве выразят протест Моджатабу Амани за поддержку группировки "Хезболла".

По данным СМИ, иранский дипломат связан с этой группировкой. Он был тяжело ранен во время "пейджерной атаки", которую совершил Израиль против "Хезболлы", а затем долго лечился в Иране и вернулся в Бейрут лишь в конце прошлого года.

Несколько дней назад Амани разместил на своих страницах в соцсетях пост, в котором подчеркнул, что призывы разоружить "Хезболлу" – это часть заговора против Ливана.

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