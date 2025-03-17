Глава евродипломатии посетит Азербайджан 25 апреля

С визитом в Азербайджан на этой неделе прибудет глава европейской дипломатии Кая Каллас. Поездка состоится 25 апреля.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приедет в Азербайджан.

Визит в Баку запланирован на 25 апреля, сообщили в Управлении внешних связей и политики безопасности ЕС. Каллас в рамках визита проведет в Азербайджане ряд встреч на высоком уровне. Глава дипломатии ЕС встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Кроме того, в азербайджанской столице Каллас проведет встречу с европейскими послами.