Вестник Кавказа

Глава евродипломатии посетит Азербайджан 25 апреля

Глава евродипломатии посетит Азербайджан 25 апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С визитом в Азербайджан на этой неделе прибудет глава европейской дипломатии Кая Каллас. Поездка состоится 25 апреля.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приедет в Азербайджан.

Визит в Баку запланирован на 25 апреля, сообщили в Управлении внешних связей и политики безопасности ЕС. Каллас в рамках визита проведет в Азербайджане ряд встреч на высоком уровне. Глава дипломатии ЕС встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Кроме того, в азербайджанской столице Каллас проведет встречу с европейскими послами. 

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