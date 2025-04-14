Вестник Кавказа

Турция и Азербайджан обсудили сельское хозяйство в Анкаре

Турция и Азербайджан обсудили сельское хозяйство в Анкаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерская встреча по вопросам торговли и сельского хозяйства Турции и Азербайджана прошла в Анкаре.

В Анкаре состоялась встреча между министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым и министром торговли Турции Омером Болатом.

Главы ведомств затронули ряд вопросов, связанных с аграрным комплексом и торговлей. Одной из тем стала организация экспорта продукции, которая производится на освобожденных территориях Карабаха. 

Стороны также обсудили сотрудничество по ряду аграрных проектов. В частности, затронуты вопросы развития рыболовства, "зеленые технологии", а также модернизация аграрного сектора. 

Министры также поделились мнениями относительно способов увеличения товарооборота в аграрном секторе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стихи врачей прозвучали в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

Стихи врачей прозвучали в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

Симонян рассказал о коротком разговоре с Гафаровой в Санкт-Петербурге

Симонян рассказал о коротком разговоре с Гафаровой в Санкт-Петербурге

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Первую фигурку человека эпохи мезолита нашли в Азербайджане

Врачи запретили Хидаяту Гейдарову участвовать в ЧЕ по дзюдо в Подгорице

Врачи запретили Хидаяту Гейдарову участвовать в ЧЕ по дзюдо в Подгорице

Азербайджан переведет железнодорожные перевозки на &quot;зеленые&quot; рельсы

Азербайджан переведет железнодорожные перевозки на "зеленые" рельсы

Ильхам Алиев едет в Китай углублять стратегическое партнерство

Ильхам Алиев едет в Китай углублять стратегическое партнерство

Ильхам Алиев рассказал о потенциале торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Ильхам Алиев рассказал о потенциале торгово-экономического сотрудничества с Китаем

Азербайджан нарастил экспорт какао-продукции на 27%

Азербайджан нарастил экспорт какао-продукции на 27%

Азербайджанцы завоевали 8 медалей на Чемпионате Европы по спортивной акробатике

Азербайджанцы завоевали 8 медалей на Чемпионате Европы по спортивной акробатике

В Баку спели «Золушку» Вайнштейна

В Баку спели «Золушку» Вайнштейна

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы