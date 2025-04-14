Турция и Азербайджан обсудили сельское хозяйство в Анкаре

Министерская встреча по вопросам торговли и сельского хозяйства Турции и Азербайджана прошла в Анкаре.

В Анкаре состоялась встреча между министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым и министром торговли Турции Омером Болатом.

Главы ведомств затронули ряд вопросов, связанных с аграрным комплексом и торговлей. Одной из тем стала организация экспорта продукции, которая производится на освобожденных территориях Карабаха.

Стороны также обсудили сотрудничество по ряду аграрных проектов. В частности, затронуты вопросы развития рыболовства, "зеленые технологии", а также модернизация аграрного сектора.

Министры также поделились мнениями относительно способов увеличения товарооборота в аграрном секторе.