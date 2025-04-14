Китай отменил визовый режим для граждан Азербайджана

Пекин отменяет визы для азербайджанцев, которые желают посетить Китай. Ранее Баку снял визовые ограничения для граждан Китая.

Китай отменяет визовый режим для граждан Азербайджана. Соглашение о снятии визовых ограничений было подписано между главами дипломатических ведомств КНР и Азербайджана Ван и и Джейхуном Байрамовым.

Подписание соглашение прошло в рамках встречи лидеров Китая и Азербайджана Си Цзиньпина и Ильхама Алиева. Стороны подписали соглашение о взаимном освобождении от визы граждан двух стран, имеющих общегражданские паспорта.

Напомним, что прошлым летом Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Китая. Решение было принято в рамках соглашения о стратегическом партнерстве двух стран.