Вестник Кавказа

Китай отменил визовый режим для граждан Азербайджана

Паспорт Азербайджанской республики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пекин отменяет визы для азербайджанцев, которые желают посетить Китай. Ранее Баку снял визовые ограничения для граждан Китая.

Китай отменяет визовый режим для граждан Азербайджана. Соглашение о снятии визовых ограничений было подписано между главами дипломатических ведомств КНР и Азербайджана Ван и и Джейхуном Байрамовым. 

Подписание соглашение прошло в рамках встречи лидеров Китая и Азербайджана Си Цзиньпина и Ильхама Алиева. Стороны подписали соглашение о взаимном освобождении от визы граждан двух стран, имеющих общегражданские паспорта. 

Напомним, что прошлым летом Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Китая. Решение было принято в рамках соглашения о стратегическом партнерстве двух стран.

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