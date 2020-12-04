Вестник Кавказа

Железнодорожная магистраль свяжет РФ с портами Персидского залива

Железнодорожная магистраль свяжет РФ с портами Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия обсуждает с партнерами по проекту транспортного коридора "Север-Юг" маршрут будущей железнодорожной магистрали до Персидского залива.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в настоящий момент проходит согласование маршрута будущей железнодорожной магистрали от России до портов Персидского залива, которая пройдет через Иран

"На протяжении нескольких лет мы занимаемся созданием автомобильного коридора "Север-Юг", которых проходит от Санкт-Петербурга до Персидского залива. А сейчас прорабатывается возможность строительства и железной дороги через Иран"

– Марат Хуснуллин

Также Хуснуллин проинформировал о ходе работ по созданию автомобильного маршрута "Север-Юг". По словам вице-премьера, на территории РФ автомагистраль почти построена. Также на завершающей стадии работы находятся в Азербайджане. 

Хуснуллин отметил, что автодорога в Иране функционирует, но на некоторых участках требует расширения.

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