Пошлины Трампа для Китая снизятся

Президент США сообщил, что пошлины для Китая будут снижены. При этом не стоит ждать нулевых ставок, заметил он. Сейчас на товары из КНР пошлины составляют 145%.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что пошлины на китайские товары будут понижены.

"145% - это очень много, они не будут такими высокими… Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю"

– Трамп

В рамках торговой войны с Вашингтоном Пекин ранее повысил пошлины на товары из Штатов до 125%, это стало реакцией на 145% тариф Трампа на китайскую продукцию.