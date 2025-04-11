Вестник Кавказа

Пошлины Трампа для Китая снизятся

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США сообщил, что пошлины для Китая будут снижены. При этом не стоит ждать нулевых ставок, заметил он. Сейчас на товары из КНР пошлины составляют 145%.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что пошлины на китайские товары будут понижены.

"145% - это очень много, они не будут такими высокими… Они совершенно точно не будут столь высокими. Они существенно снизятся, но не будут равны нулю"

– Трамп

В рамках торговой войны с Вашингтоном Пекин ранее повысил пошлины на товары из Штатов до 125%, это стало реакцией на 145% тариф Трампа на китайскую продукцию.

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