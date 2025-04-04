Глава Госдепа отказался от лондонских переговоров с Украиной

Переговоры по урегулированию на Украине пройдут сегодня в Лондоне без участия Марко Рубио. Глава Госдепа отменил поездку после высказываний Владимира Зеленского.

Госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах с Киевом в Лондоне сегодня, он отменил поездку после заявлений Владимира Зеленского, об этом пишет газета The New York Times.

На встрече в Лондоне, участие в которой будут принимать представители США, Европы и Украины, планируется представить план урегулирования, в котором Крым признается российским. Накануне встречи Зеленский объявил, что для Киева такое предложение неприемлемо. После этого была отменена поездка в Лондон главы Госдепа.

Отметим, ранее сообщалось, что участие в переговорах 23 апреля от США примут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник Стивен Уиткофф. На данный момент подтверждено участие во встрече только Келлога.