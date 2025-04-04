Вестник Кавказа

Глава Госдепа отказался от лондонских переговоров с Украиной

Глава Госдепа отказался от лондонских переговоров с Украиной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры по урегулированию на Украине пройдут сегодня в Лондоне без участия Марко Рубио. Глава Госдепа отменил поездку после высказываний Владимира Зеленского.

Госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах с Киевом в Лондоне сегодня, он отменил поездку после заявлений Владимира Зеленского, об этом пишет газета The New York Times.

На встрече в Лондоне, участие в которой будут принимать представители США, Европы и Украины, планируется представить план урегулирования, в котором Крым признается российским. Накануне встречи Зеленский объявил, что для Киева такое предложение неприемлемо. После этого была отменена поездка в Лондон главы Госдепа.

Отметим, ранее сообщалось, что участие в переговорах 23 апреля от США примут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник Стивен Уиткофф. На данный момент подтверждено участие во встрече только Келлога.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США через Турцию зондируют план Б по Ирану

США через Турцию зондируют план Б по Ирану

Переговоры в Париже: Европа пытается запрыгнуть в последний вагон

Переговоры в Париже: Европа пытается запрыгнуть в последний вагон

Госсекретарь США рассчитывает на плодотворные переговоры с Ираном

Госсекретарь США рассчитывает на плодотворные переговоры с Ираном

Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио

Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Телефонный разговор провели Лавров и Рубио

Госдеп США отменил Узбекистану грант в $2,5 млн

Госдеп США отменил Узбекистану грант в $2,5 млн

Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана

Спецпосланник Трампа встретится с лидером Ирана

США и Саудовская Аравия обсудили Украину и сектор Газа

США и Саудовская Аравия обсудили Украину и сектор Газа

Ташкент и Вашингтон поговорили о стратегическом партнерстве

Ташкент и Вашингтон поговорили о стратегическом партнерстве

Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы