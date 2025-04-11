Вестник Кавказа

Россия и США продолжают поддерживать контакты – Песков

Россия и США продолжают поддерживать контакты – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Вашингтон продолжают вести контакты по различным вопросам, включая Украину. Он передал, что быстрого урегулирования ситуации ожидать не стоит.

Россия и США продолжают вести контакты по различным каналам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он также отметил, что урегулирование конфликта на Украине не стоит укладывать в короткие временные рамки.

"Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие временные рамки, но вряд ли, это дело неблагодарное"

- Дмитрий Песков

Напомним, что президент США Дональда Трамп надеется, что Москва и Киев смогут прийти к соглашению уже на этой неделе. После этого, с его слов, у обеих стран откроется возможность выстраивать бизнес с американскими компаниями.

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