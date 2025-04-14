Вестник Кавказа

Израильская армия ликвидировала командира "Хезболлы" на юге Ливана

Израильская армия ликвидировала командира "Хезболлы" на юге Ливана
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ продолжает активные боевые действия против движения "Хезболлы". В ходе недавней операции войска еврейского государства устранили одного из командиров движения.

Израильская армия (ЦАХАЛ) в ходе операции на юге Ливана ликвидировала командира "Хезболлы", передает пресс-служба ЦАХАЛ. 

"Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по командиру "Хезболлы",, ответственному за комплекс "Мадждаль Зун", расположенному в районе Хания на юге Ливана, и ликвидировали его"

– ЦАХАЛ

Напомним, что в начале месяца обострилась ситуация на границе еврейского государства и Ливана. Стороны обменялись ударами по территории друг друга. 

Войска ЦАХАЛ также продолжают оставаться на пяти позициях на юге Ливана, несмотря на вывод израильских частей осенью минувшего года.

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