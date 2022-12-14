Вестник Кавказа

Мэр Тбилиси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Мэр Тбилиси выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скульптор Церетели познакомил мир с Грузией и оставил яркий след в культуре страны, отметил мэр Тбилиси. Он выразил соболезнования в связи со смертью Церетели.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели.

"Ряды грузинских художников покинул еще один выдающийся художник, скульптор, архитектор и почетный гражданин Тбилиси Зураб Церетели. Его работы представлены не только в Грузии, но и в разных странах, благодаря им Церетели познакомил мир с нашей страной и оставил неизгладимый след в грузинской культуре"

– Каха Каладзе

Мэр грузинской столицы выразил соболезнования семье и близким скульптора, а также пособолезновал всей Грузии в связи с утратой.

Церетели не стало 22 апреля, он умер в возрасте 91 года, уроженец Тбилиси будет похоронен 26 апреля в Дидубийском пантеоне рядом с супругой.

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