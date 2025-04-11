С Зурабом Церетели попрощаются в России и в Грузии

Церемоний прощания с ушедшим из жизни сегодня Зурабом Церетели будет две: одна пройдет в Москве, а другая состоится в Тбилиси. Похоронят же скульптора в Грузии.

Попрощаться со знаменитым скульптором-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели смогут жители и России, и Грузии, так как планируется провести две церемонии прощания – одну в Москве, вторую в Тбилиси, рассказал внук художника Василий Церетели.

"Предварительно, (прощание пройдет в - ред.) храме Христа Спасителя и потом уже в Дидубийском пантеоне в Грузии повторно"

– Василий Церетели

Он уточнил, что похороны состоятся в Грузии, пишет ТАСС.

Ранее место и примерное время проведения церемонии прощания назвала помощница скульптора Лариса Майорова. По ее словам, она пройдет в Храме Христа Спасителя завтра, но в какое именно время – пока неясно.

Напомним, что жена Церетели Инесса Андроникашвили похоронена в Тбилисском пантеоне писателей и общественных деятелей (Дидубийском пантеоне). Как рассказали в администрации Пантеона, рядом с ней есть место для могилы Церетели. Однако родственники усопшего пока не связывались с ними. Поэтому руководство намерено само связаться с внуком Церетели.

Напомним, скульптор скончался на 92-м году жизни: у него остановилось сердце.