Тарифные войны наносят ущерб интересам всех стран – Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин оценил последствия политики торговых барьеров. По словам председателя КНР, от неконтролируемого повышения тарифов страдают все страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым высказался о негативных последствиях торгового противостояния крупных держав. По словам китайского лидера, тарифное противостояние подрывает мировую экономику.

"Тарифные и торговые войны наносят ущерб законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и дестабилизируют мировой экономический порядок"

– Си Цзиньпин

По словам китайского лидера, Пекин настроен совместно с Баку отстаивать основы мирового экономического порядка, а также свои интересы и международную справедливость.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Китае.