Вестник Кавказа

Между РФ и США идет напряженная работа – Песков

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Контакты России и США продолжаются, это трудный и долгий процесс, напряженная работа, поделился Дмитрий Песков. Он отметил, что переговорный процесс не может быть публичным.

О переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу украинского конфликта высказался в комментарии британской газете Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично"

– Песков

На этой неделе в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным вновь прибудет спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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