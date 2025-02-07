Вестник Кавказа

Путин и султан Омана выступили за вывод израильской армии из Газы

Путин и султан Омана выступили за вывод израильской армии из Газы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер Владимир Путин и султан Омана выступили за прекращение огня в палестинском анклаве и вывод израильских войск.

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид выступили за деэскалацию в Палестине, призвав Израиль завершить боевые действия в Газе и вывести войска из анклава. 

"Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность в связи с трагической ситуацией в секторе Газа и подтвердили свою поддержку международных усилий по достижению незамедлительного и устойчивого прекращения огня, обеспечению безотлагательной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению, а также по запуску процессов восстановления и возвращения временно перемещенных лиц. Отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий"

– совместное заявление лидеров РФ и Омана

Напомним, что в начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению всех удерживаемых заложников. По словам Захаровой, Кремль находится в постоянном контакте с палестинской и израильской сторонами, а также поддерживает диалог с вовлеченными региональными игроками.

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