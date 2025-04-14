Вестник Кавказа

Азербайджан и Китай поддерживают территориальную целостность друг друга

Азербайджан и Китай поддерживают территориальную целостность друг друга
Ильхам Алиев и Си Цзиньпин высоко оценили развитие отношений Азербайджана и КНР и подчеркнули, что стороны поддерживают территориальную целостность друг друга.

В Пекине по итогу встречи выпущено совместное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Главы двух государств провели переговоры в теплой и дружественной атмосфере, высоко оценив достижения в развитии азербайджано-китайских отношений за 33 года с момента установления дипломатических отношений"

– заявление

Баку и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных, надежных и взаимовыгодных стратегических партнеров, говорится в совместном заявлении, выражается готовность постоянно укреплять политическое взаимодоверие, усиливать взаимную поддержку, развивать всестороннее сотрудничество на благо народов обеих стран. Лидеры двух государств вывели двусторонние отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства.

В заявлении лидеров Азербайджан и Китая отмечено, что стороны твердо поддерживают друг друга в выборе пути развития, избранного их народами и соответствующего национальным условиям, оказывают друг другу решительную поддержку в защите коренных интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности обеих стран.

"Азербайджанская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая <…> Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными ориентированные на конфронтацию геополитические игры"

– заявление

Президент Азербайджан Ильхам Алиев 22-24 апреля совершает визит в Пекин по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. Он пригласил китайского лидера посетить Азербайджан в удобное для обеих сторон время.

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