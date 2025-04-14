Грузия и Китай укрепили бизнес-партнерство

Тбилиси и Пекин подписали ряд документов, которые откроют новые возможности для торговли между Китаем и Грузией.

Минэкономики Грузии и Китайская палата по импорту и экспорту машин и электронной продукции подписали соглашения с ассоциацией "Грузино-Китайское региональное сотрудничество (GCRC)".

В рамках соглашений Тбилиси и Пекин усилили сотрудничество между бизнес-структурами стран. Соглашения позволят привлекать инвестиции, а также взаимодействовать с государственными организациями.

"Мы верим, что синергия правительственной поддержки, бизнес-сетей и финансовых инструментов создает оптимальную среду для долгосрочного сотрудничества и взаимного успеха"

– глава GCRC Вахтанг Чахнашвили

Отметим, что организация "Грузино-китайское региональное сотрудничество" начала работу в феврале этого года. Организация занимается налаживанием деловых контактов между Грузией и Китаем.