Вестник Кавказа

Грузия и Китай укрепили бизнес-партнерство

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси и Пекин подписали ряд документов, которые откроют новые возможности для торговли между Китаем и Грузией.

Минэкономики Грузии и Китайская палата по импорту и экспорту машин и электронной продукции подписали соглашения с ассоциацией "Грузино-Китайское региональное сотрудничество (GCRC)". 

В рамках соглашений Тбилиси и Пекин усилили сотрудничество между бизнес-структурами стран. Соглашения позволят привлекать инвестиции, а также взаимодействовать с государственными организациями. 

"Мы верим, что синергия правительственной поддержки, бизнес-сетей и финансовых инструментов создает оптимальную среду для долгосрочного сотрудничества и взаимного успеха"

– глава GCRC Вахтанг Чахнашвили

Отметим, что организация "Грузино-китайское региональное сотрудничество" начала работу в феврале этого года. Организация занимается налаживанием деловых контактов между Грузией и Китаем.

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