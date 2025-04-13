Северная Осетия получила почти 430 млн рублей на развитие культуры

Почти 430 млн рублей выделено Северной Осетии из бюджета на отрасль культуры. В планах возведение новой художественной школы и другие проекты.

Северная Осетия в 2025 году из федерального бюджета получит 426,6 млн рублей, как именно планируется использовать эти средства рассказал глава республики Сергей Меняйло на встрече с главой Минкульта РФ Ольгой Любимовой.

"Строительство детской художественной школы в городе Беслане, создание экспозиции Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1", создание школы креативных индустрий на базе Лицея искусств"

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Также часть бюджетных средств пойдет на поддержку работников отрасли культуры и на капитальный ремонт и оснащение существующих культурных учреждений.

На развитие спорта региону выделено более 240 млн рублей федеральных средств, поделился Меняйло на своей странице в соцсети.