Прорывные проекты на более чем 73 млрд рублей воплощаются в жизнь в Северной Осетии

Пять прорывных проектов на свыше чем 73 млрд рублей осуществляются в Северной Осетии, об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло по итогам встречи с вице-премьером Александром Новаком.
"Обсудили, как продвигается реализация пяти прорывных проектов модели экономического развития республики. Если говорить в цифрах: общая стоимость проектов превысит 73 млрд рублей"
– Меняйло
По его словам, на сегодня в них вложено уже свыше 45 млрд рублей. На данный момент на проектах появились 1125 рабочих мест. А к 2030 году власти Северной Осетии намерены создать порядка 6 тыс рабочих мест.
Глава республики рассказал и о других вопросах, которые были подняты на его встрече с Новаком. Так, была рассмотрена тема надежности топливно-энергетического комплекса. В нынешнем году проводится обновление системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Мероприятия реализуются в рамках инвестпрограмм.
По словам Меняйло, регион получает мощную поддержку по программе его социально-экономического развития, которая была утверждена распоряжением федерального правительства. В том числе, по данным пресс-службы главы и правительства республики, был создан яблоневый сад ООО "Казачий хутор": там разбито 1 тыс га сада, а для урожая было возведено плодохранилище, рассчитанное на 50 т.
В Северной Осетии также начата реализация первого этапа подпроекта тепличного комплекса "Алания", разбиты свыше 400 га виноградника по подпроекту организации "Виноградарь Кавказа", строится сыроварня по подпроекту агротурпарка "Мастер-Прайм. В форелевом хозяйстве "Остров Аквакультура", которое пока еще строится, созданы сто бассейнов для разведения мальковой форели, готовятся к запуску еще 30 бассейнов.