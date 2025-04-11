Вестник Кавказа

Прорывные проекты на более чем 73 млрд рублей воплощаются в жизнь в Северной Осетии

Яблоня с яблоками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северная Осетия работает над реализацией нескольких прорывных проектов. Их суммарная стоимость превышает 73 млрд рублей. Благодаря им возникли 1125 новых рабочих мест.

Пять прорывных проектов на свыше чем 73 млрд рублей осуществляются в Северной Осетии, об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло по итогам встречи с вице-премьером Александром Новаком.

"Обсудили, как продвигается реализация пяти прорывных проектов модели экономического развития республики. Если говорить в цифрах: общая стоимость проектов превысит 73 млрд рублей"

– Меняйло

По его словам, на сегодня в них вложено уже свыше 45 млрд рублей. На данный момент на проектах появились 1125 рабочих мест. А к 2030 году власти Северной Осетии намерены создать порядка 6 тыс рабочих мест.

Глава республики рассказал и о других вопросах, которые были подняты на его встрече с Новаком. Так, была рассмотрена тема надежности топливно-энергетического комплекса. В нынешнем году проводится обновление системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Мероприятия реализуются в рамках инвестпрограмм.

По словам Меняйло, регион получает мощную поддержку по программе его социально-экономического развития, которая была утверждена распоряжением федерального правительства. В том числе, по данным пресс-службы главы и правительства республики, был создан яблоневый сад ООО "Казачий хутор": там разбито 1 тыс га сада, а для урожая было возведено плодохранилище, рассчитанное на 50 т.

В Северной Осетии также начата реализация первого этапа подпроекта тепличного комплекса "Алания", разбиты свыше 400 га виноградника по подпроекту организации "Виноградарь Кавказа", строится сыроварня по подпроекту агротурпарка "Мастер-Прайм. В форелевом хозяйстве "Остров Аквакультура", которое пока еще строится, созданы сто бассейнов для разведения мальковой форели, готовятся к запуску еще 30 бассейнов.

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