Дональд Трамп посетит три страны Ближнего Востока в середине мая

Президент США совершит турне по трем странам Ближнего Востока в мае, сообщает Белый дом.
Лидер США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая, поведала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп - ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая"
– Каролин Левитт
Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщали, что Трамп планирует совершить визит в Турцию. Поездка планировалась в рамках турне американского лидера по странам Ближнего Востока.