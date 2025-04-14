Вестник Кавказа

Дональд Трамп посетит три страны Ближнего Востока в середине мая

Дональд Трамп посетит три страны Ближнего Востока в середине мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США совершит турне по трем странам Ближнего Востока в мае, сообщает Белый дом.

Лидер США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая, поведала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он (Трамп - ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая"

– Каролин Левитт

Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщали, что Трамп планирует совершить визит в Турцию. Поездка планировалась в рамках турне американского лидера по странам Ближнего Востока.

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